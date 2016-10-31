Председатель ВР заявил, что группа депутатов убеждали его оставить повышенную зарплату

"Я где-то около двух часов говорил с нашими молодыми народными депутатами. Был Алексей Мушак из фракции "БПП", Иван Крулько, Алена Шкрум, Игорь Луценко из "Батькивщины", и они искренне и аргументированно меня убеждали, что должно быть повышение заработной платы, и постановление (о принятии бюджета в первом чтении - ред.) не надо менять", - отметил А.Парубий.

По словам председателя ВР, ошибка при принятии постановления заключалась в том, что это было очень высокое поднятие зарплат для народных депутатов, и не согласованное, не публичное поднятие зарплат.

В то же время спикер считает, что зарплаты депутатов должны быть достойными.