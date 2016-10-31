Председатель ВР заявил, что группа депутатов убеждали его оставить повышенную зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что группа народных депутатов убеждали его оставить депутатам повышенную зарплату. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я где-то около двух часов говорил с нашими молодыми народными депутатами. Был Алексей Мушак из фракции "БПП", Иван Крулько, Алена Шкрум, Игорь Луценко из "Батькивщины", и они искренне и аргументированно меня убеждали, что должно быть повышение заработной платы, и постановление (о принятии бюджета в первом чтении - ред.) не надо менять", - отметил А.Парубий.
По словам председателя ВР, ошибка при принятии постановления заключалась в том, что это было очень высокое поднятие зарплат для народных депутатов, и не согласованное, не публичное поднятие зарплат.
В то же время спикер считает, что зарплаты депутатов должны быть достойными.