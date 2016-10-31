Голова ВР заявив, що група депутатів переконували його залишити підвищену зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що група народних депутатів переконували його залишити депутатам підвищену зарплату. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Я десь близько двох годин говорив з нашими молодими народними депутатами. Був Олексій Мушак з фракції „БПП“, Іван Крулько, Альона Шкрум, Ігор Луценко із „Батьківщини“, і вони щиро і аргументовано мене переконували, що має бути підняття заробітної плати, і постанову (про ухвалення бюджету у першому читанні — ред.) не треба змінювати”, — зазначив А.Парубій.
За словами голови ВР, помилка при ухваленні постанови полягала в тому, що це було надзвичайно високе підняття зарплат для народних депутатів, і не узгоджене, не публічне підняття зарплат.
Водночас спікер вважає, що зарплати депутатів мають бути достойними.