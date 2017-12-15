Глава Верховного Суда: сделаем все, чтобы количество обращений в ЕСПЧ уменьшилось

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96753 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101580 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101947 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115813 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103127 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105691 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112583 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123041 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава Верховного Суда: сделаем все, чтобы количество обращений в ЕСПЧ уменьшилось

Глава Верховного Суда: сделаем все, чтобы количество обращений в ЕСПЧ уменьшилось

Киев  •  УНН

 • 9456 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судебная ветвь власти должна сделать все для того, чтобы количество обращений украинцев в Европейский суд по правам человека уменьшилось. Об этом сегодня сказала председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.

"Украинцы должны быть защищены в Украине. Мы будем делать все, чтобы так и произошло. Чтобы количество обращений в Европейский суд уменьшилось и также уменьшилось количество удовлетворенных жалоб", - отметила она.

В.Данишевская отметила, что судьи должны убедить людей своими решениями, что суд в Украине есть. И, подчеркнула председатель Верховного Суда, не является технической системой, через которую нужно пройти, чтобы попасть в ЕСПЧ и там защитить свои права.

Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня, 15 декабря, 115 судей, избранных в Верховный Суд, начинают работу.

Украинские Национальные Новости

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