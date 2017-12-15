Глава Верховного Суда: сделаем все, чтобы количество обращений в ЕСПЧ уменьшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Судебная ветвь власти должна сделать все для того, чтобы количество обращений украинцев в Европейский суд по правам человека уменьшилось. Об этом сегодня сказала председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время мероприятий по случаю начала работы нового Верховного Суда с участием Президента Петра Порошенко, передает УНН.
"Украинцы должны быть защищены в Украине. Мы будем делать все, чтобы так и произошло. Чтобы количество обращений в Европейский суд уменьшилось и также уменьшилось количество удовлетворенных жалоб", - отметила она.
В.Данишевская отметила, что судьи должны убедить людей своими решениями, что суд в Украине есть. И, подчеркнула председатель Верховного Суда, не является технической системой, через которую нужно пройти, чтобы попасть в ЕСПЧ и там защитить свои права.
Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня, 15 декабря, 115 судей, избранных в Верховный Суд, начинают работу.