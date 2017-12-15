Голова Верховного Суду: зробимо все, щоб кількість звернень до ЄСПЛ зменшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Судова гілка влади має зробити все для того, щоб кількість звернень українців до Європейського суду з прав людини зменшилася. Про це сьогодні сказала голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час заходів з нагоди початку роботи нового Верховного Суду за участю Президента Петра Порошенка, передає УНН.
“Українці мають бути захищені в Україні. Ми будемо робити все, щоб так і сталося. Щоб кількість звернень до Європейського суду зменшилася і також зменшилася кількість задоволених скарг”, — наголосила вона.
В.Данішевська наголосила, що судді повинні переконати людей своїми рішеннями, що суд в Україні є. І він, підкреслила голова Верховного Суду, не є технічною системою, через яку потрібно пройти, аби потрапити до ЄСПЛ і там захистити свої права.
Як повідомляв УНН, від сьогоднішнього дня, 15 грудня, 115 суддів, обраних до Верховного Суду, розпочинають роботу.