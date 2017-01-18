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Глава Пентагона: Россия выбрала противостояние

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, который покидает пост, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Э.Картер.

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также о ситуации на Балканах.

При этом сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как такие, что намеренно противостоят интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Э.Картер.

В последнее время бывший президент США Барак Обама и представители его администрации делают очень резкие заявления в отношении России и лично Владимира Путина - в отличие от избранного президента США Дональда Трампа, который занял более примирительную позицию.

В течение избирательной кампании Д.Трамп говорил, что поладит с В.Путиным и сможет начать более конструктивное взаимодействие с Россией, чем это получилось у администрации Б.Обамы.

На первой после выборов большой пресс-конференции 11 января Д.Трамп заметил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". "Я не знаю, удастся ли мне найти общий язык с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что не смогу", - добавил он.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что В.Путин и Д.Трамп смогут найти общий язык, если между ними будет взаимное уважение. "В Москве надеются, что наши президенты найдут общий язык. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог", - отметил Д.Песков.

Несколько дней назад Д.Трамп сказал, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

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