Глава Пентагона: Россия выбрала противостояние

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Э.Картер.

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также о ситуации на Балканах.

При этом сотрудничество в борьбе с группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как такие, что намеренно противостоят интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Э.Картер.

В последнее время бывший президент США Барак Обама и представители его администрации делают очень резкие заявления в отношении России и лично Владимира Путина - в отличие от избранного президента США Дональда Трампа, который занял более примирительную позицию.

В течение избирательной кампании Д.Трамп говорил, что поладит с В.Путиным и сможет начать более конструктивное взаимодействие с Россией, чем это получилось у администрации Б.Обамы.

На первой после выборов большой пресс-конференции 11 января Д.Трамп заметил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". "Я не знаю, удастся ли мне найти общий язык с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что не смогу", - добавил он.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что В.Путин и Д.Трамп смогут найти общий язык, если между ними будет взаимное уважение. "В Москве надеются, что наши президенты найдут общий язык. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог", - отметил Д.Песков.

Несколько дней назад Д.Трамп сказал, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.