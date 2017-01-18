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Голова Пентагону: Росія обрала протистояння

Голова Пентагону: Росія обрала протистояння

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Поведінка Росії все більше обмежує області співпраці Москви і Вашингтона, проте США мають продовжувати шукати варіанти взаємодії. Про це заявив голова Пентагону Ештон Картер, який залишає посаду, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Я бачу області, де ми можемо співпрацювати, але їх стає все менше і менше. Це та стратегія, яку вибрала Росія", - сказав Е.Картер.

За його словами, області взаємодії двох країн послідовно скорочувалися протягом останніх 10 років.

Очільник Пентагону зазначив, що Росія і США як і раніше солідарні в питанні стримування ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також щодо ситуації на Балканах.

При цьому співпраці в боротьбі з угрупованням "Ісламська держава" в Сирії не вийшло, зазначив він.

"Однак якщо уряд Росії визначає свої інтереси не просто як відмінні від інтересів США - до чого ми звикли, але як такі, що навмисно протистоять інтересам США, то буде дуже складно піти назустріч такої мотивації - і це головний виклик на майбутнє", - сказав Е.Картер.

Останнім часом колишній президент США Барак Обама і представники його адміністрації роблять дуже різкі заяви щодо Росії і особисто Володимира Путіна - на відміну від обраного президента США Дональда Трампа, який зайняв більш примирливу позицію.

Протягом виборчої кампанії Д.Трамп говорив, що порозуміється з В.Путіним і зможе почати більш конструктивну взаємодію з Росією, ніж це вийшло у адміністрації Б.Обами.

На першій після виборів великій прес-конференції 11 січня Д.Трамп зауважив: "Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю, що це актив, а не зобов'язання, оскільки у нас жахливі відносини з Росією". "Я не знаю, чи вдасться мені порозумітися з Володимиром Путіним. Я сподіваюся, я зможу. Але є велика ймовірність, що не зможу", - додав він.

Коментуючи ці заяви, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що В.Путін і Д.Трамп зможуть знайти спільну мову, якщо між ними буде взаємна повага. "У Москві сподіваються, що наші президенти порозуміються. Принаймні, пан Трамп говорив про готовність вести діалог", - зазначив Д.Пєсков.

Кілька днів тому Д.Трамп сказав, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

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