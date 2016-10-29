Председатель НБУ в декларации отметила, что не сохраняет наличности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала доход и расходов 2015 года, где указано только банковские активы, в основном в иностранной валюте, передает УНН.
Таким образом в собственности главы НБУ квартира в Киеве площадью 106 кв.м. и стоимостью 17 тыс. грн, земельный участок в 900 кв.м. - почти 657 тыс. Ггрн, садовый дом площадью 250 кв.м., два автомобиля (Porsche Panamera - 919 тыс. грн, Porsche Cayenne - 857 тыс. грн,
Муж Олег Гонтарев владеет земельным участком в 2050 кв и жилым домом в г. Ирпень площадью 396 кв.м. стоимостью в 60 тыс. 500 грн, автомобилем Toyota Land Cruiser Prado,
Среди прочего, в собственности сына главы НБУ две квартиры в г.Киев, площадью 57,7кв.м - 1 млн 707 тыс. грн и 41,3 кв.м - 1 млн 413 тыс. грн.
Заработная плата по основному месту работы В.Гонтаревой 2015 год - 1 млн 753 тыс. 982 грн, проценты от ПАО "Государственный Экспортно-Импортный Банк" - 1 млн 506 тыс. 834 грн, доход от ICU Holdings Limited - 23 млн 518 тыс . 152 грн.
По денежным активам, указано, что руководительница НБУ сохраняет 1 млн 831 тыс. 391 долл. и 61 тыс. 934 грн на банковских счетах, информации о наличных средств не указано.
Сын В.Гонтаревой на своих счетах сохраняет 1 млн 100 тыс. грн.
Расходы Председателя НБУ в 2015 году составили 1 млн 370 тыс. грн.
Как, сообщал УНН, Г.Тука подал электронную декларацию.