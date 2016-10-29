Голова НБУ в декларації зазначила, що не зберігає готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Національного Банку України Валерія Гонтарева задекларувала доходи і витрати за 2015 рік, де зазначено лише банківські активи, здебільшого в іноземній валюті, передає УНН.
Таким чином у власності голови НБУ квартира в Києві площею 106 кв.м. і вартістю 17 тис. грн, земельна ділянка в 900 кв.м. — майже 657 тис. грн, садовий будинок площею 250 кв.м., дві автівки (Porsche Panamera — 919 тис. грн, Porsche Cayenne — 857 тис. грн).
Чоловік, Олег Гонтарев, володіє земельною ділянкою в 2050 кв.м. та житловим будинком у м.Ірпінь площею 396 кв.м. вартістю в 60 тис. 500 грн, автомобілем Toyota Land Cruiser Prado.
Серед іншого, у власності сина голови НБУ дві квартири у м.Київ, площею у 57,7кв.м. — 1 млн 707 тис. грн і 41,3 кв.м. — 1 млн 413 тис. грн.
Заробітна плата за основним місцем роботи В.Гонтаревої за 2015 рік — 1 млн 753 тис. 982 грн, відсотки від ПАТ “Державний Експортно-Імпортний Банк” — 1 млн 506 тис. 834 грн, дохід від ICU Holdings Limited — 23 млн 518 тис. 152 грн.
Щодо грошових активів, вказано, що очільниця НБУ зберігає 1 млн 831 тис. 391 дол. та 61 тис. 934 грн на банківських рахунках, інформації щодо готівкових коштів не вказано.
Син В.Гонтаревої на своїх рахунках зберігає 1 млн 100 тис. грн.
Витрати Голови НБУ в 2015 році склали 1 млн 370 тис. грн.
Як, повідомляв УНН, Г.Тука подав електронну декларацію.