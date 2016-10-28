Председатель НАПК назвала ответственных за проблемы с электронной декларированием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. События последнего времени, связанные с проблемами по электронным декларациям, свидетельствует о несостоятельности администратора и хостинг-провайдера обеспечить необходимые параметры для стабильной работы системы, немедленно нужно решить, или НАПК рассмотрит вариант обращения в милицию относительно возбуждения уголовного производства. Об этом заявила председатель Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Госспецсвязь доложил, что система работает, но технические службы НАПК по состоянию на эту минуту фиксируют, что нагрузка на серверное оборудование, обеспечивающее принятие, обработки и накопления информации системы электронного декларирования составляет не более 10%", - сообщила Н.Корчак .
По ее словам, все "баги" и ошибки в программном обеспечении устранены еще 25 октября.
"Ход событий последнего дня свидетельствует о несостоятельности администратора и хостинг-провайдера системы - ГП" УСС "обеспечить необходимую пропускную способность магистральных каналов связи и канального сетевого оборудования к системе. В свою очередь, такая ситуация ограничивает качественный доступ декларантов к серверному оборудованию ИТС "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства", - добавила глава НАПК.
При этом она обратилась к хостинг-провайдеру и администратору системы ГП "УСС" "с требованием устранить все препятствия, которые мешают декларантам беспрепятственно и качественно выполнить свои законные обязанности по представлению электронных деклараций".
"В противном случае НАПК вынуждено будет рассмотреть вопрос об обращении в правоохранительные органы по возбуждению уголовного дела по срыву электронного декларирования", - подчеркнула Н.Корчак.