Голова НАЗК назвала відповідальних за проблеми з е-декларуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Події останнього дня, пов'язані з проблемами щодо електронних декларацій, свідчить про неспроможність адміністратора та хостинг-провайдера забезпечити необхідні параметри для стабільної роботи системи, що негайно потрібно вирішити, або ж НАЗК розгляне варіант звернення до правоохоронців стосовно порушення кримінального провадження. Про це заявила голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні Держспецзв’язок доповів, що система працює, але технічні служби НАЗК станом на цю хвилину фіксують, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%”, - повідомила Н.Корчак.
З її слів, усі “баги” та помилки у програмному забезпеченні усунені ще 25 жовтня.
“Перебіг подій останнього дня свідчить про неспроможність адміністратора та хостинг-провайдера системи - ДП “УСС” забезпечити необхідну пропускну здатність магістральних каналів зв’язку та канального мережевого обладнання до системи. У свою чергу, така ситуація обмежує якісний доступ декларантів до серверного обладнання ІТС “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави”, - додала голова НАЗК.
При цьому вона звернулася до хостинг-провайдера та адміністратора системи ДП “УСС” "з вимогою негайно усунути всі перешкоди, які заважають декларантам безперешкодно та якісно виконати свої законні обов’язки щодо подання електронних декларацій".
"В іншому випадку НАЗК змушене буде розглянути питання про звернення до правоохоронних органів стосовно порушення кримінальної справи щодо зриву електронного декларування", - наголосила Н.Корчак.