Председатель Найполиции открыл новый райотдел в янтарном районе Ровенской
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 марта. УНН. Обновленный райотдел полиции в райцентре Сарны Ровенской открыл председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. В то же время он дал старт работы поста патрульной полиции, передает корреспондент УНН.
Под новое отделение реконструировали трехэтажное админздания бывшей воинской части.
"Мы обещали, что северные районы заработают в новом помещении и мы это выполнили. Реформа полиции должна дойти до каждого дома, чтобы полицейские работали качественно и оперативно ", - отметил С.Князев.
Пост патрульной полиции получил 15 служебных автомобилей. В янтарных районах должны работать 52 патрульные, которые сейчас проходят обучение, добавил глава Нацполиции.
Напомним, 22 марта председатель Национальной полиции Сергей Князев назвал "позорным" задержание руководителя полиции Шостки .