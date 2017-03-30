Председатель Найполиции открыл новый райотдел в янтарном районе Ровенской

Под новое отделение реконструировали трехэтажное админздания бывшей воинской части.

"Мы обещали, что северные районы заработают в новом помещении и мы это выполнили. Реформа полиции должна дойти до каждого дома, чтобы полицейские работали качественно и оперативно ", - отметил С.Князев.

Пост патрульной полиции получил 15 служебных автомобилей. В янтарных районах должны работать 52 патрульные, которые сейчас проходят обучение, добавил глава Нацполиции.

Напомним, 22 марта председатель Национальной полиции Сергей Князев назвал "позорным" задержание руководителя полиции Шостки .