Голова Найполіціі відкрив новий райвідділ у бурштиновому районі Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Оновлений райвідділ поліції в райцентрі Сарни на Рівненщині відкрив голова Національної поліціі України Сергій Князєв. Водночас він дав старт роботи посту патрульної поліціі, передає кореспондент УНН.
Під нове відділення реконструювали триповерхове адмінприміщення колишньої військової частини.
“Ми обіцяли, що північні райони запрацюють у новому приміщенні і ми це виконали. Реформа поліції повинна дійти до кожної оселі, щоб поліцейські працювали якісно та оперативно”, — зазначив С.Князєв.
Пост патрульної поліції отримав 15 службових автомобілів. У бурштинових районах мають працювати 52 патрульні, які нині проходять навчання, додав очільник Нацполіції.
Нагадаємо, 22 березня голова Національної поліції Сергій Князєв назвав “ганебним” затримання керівника поліції Шостки.