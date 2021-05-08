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Глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии Мелия будет освобожден из тюрьмы: ЕС внес залог - СМИ

Глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии Мелия будет освобожден из тюрьмы: ЕС внес залог - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19746 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Евросоюз выплатил залог в размере 40 000 лари (около 12 000 долларов) в качестве меры пресечения для главы крупнейшей оппозиционной партии Грузии — “Единое национальное движение”, Ники Мелия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Формула”.

Детали

Издание утверждает, что Мелия выйдет на свободу до 13 мая. 7 мая лидеры “Грузинской мечты” делали неоднозначные комментарии по данному вопросу. Так, например, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прежде всего обратил внимание на то, что внесение залога не означает признания Мелия политическим заключенным со стороны ЕС.

Цитата

“Спецоперация по освобождению Мелия успешно завершается, в том числе, при включенности наших партнеров. Это хорошо, потому что это было предметом сделки. Проблемы в этом я не вижу, однако по вине его однопартийцев и их руководителя Саакашвили этот человек [Мелия] оказался в очень плохом положении ”, - заявил Мдинарадзе.

В ЭНД информацию о внесении залога не опровергают и не подтверждают. “Это выкуп, цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы”, — заявил журналистам член ЭНД Георгий Ботковели после того, как посетил Мелия в тюрьме.

Контекст

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 возглавил “Единое национальное движение”, было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 году на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, Мелия делать отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.

16 февраля парламент Грузии поддержал приостановление депутатской неприкосновенности председателя партии Саакашвили “Национального движения”.

23 февраля 2021 он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначен по делу.

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