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Голова найбільшої опозиційної партії Грузії Мелія буде звільнений з в'язниці: ЄС вніс заставу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Євросоюз виплатив заставу в розмірі 40 тисяч ларі (близько 12 тисяч доларів) в якості запобіжного заходу для голови найбільшої опозиційної партії Грузії — “Єдиний національний рух”, Нікі Мелія. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Формула”.

Деталі

Видання стверджує, що Мелія вийде на свободу до 13 травня. 7 травня лідери “Грузинської мрії” робили неоднозначні коментарі з даного питання. Так, наприклад, лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе насамперед звернув увагу на те, що внесення застави не означає визнання Мелія політичним в’язням з боку ЄС.

Цитата

“Спецоперація по звільненню Мелія успішно завершується, в тому числі, при включеності наших партнерів. Це добре, тому що це було предметом угоди. Проблеми в цьому я не бачу, однак з вини його однопартійців і їх керівника Саакашвілі ця людина [Мелія] виявився в дуже поганому становищі ”, - заявив Мдінарадзе.

В ЕНД інформацію про внесення застави не спростовують, і не підтверджують. “Це викуп, який цивілізований світ заплатить за те, щоб Мелія вийшов з в’язниці”, — заявив журналістам член ЕНД Георгій Ботковелі після того, як відвідав Мелія в тюрмі.

Контекст

Кримінальну справу проти Мелії, який в грудні 2020 очолив “Єдиний національний рух”, було порушено в червні 2019 року. Його звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях 20 і 21 червня 2019 року, які завершилися спробою штурму будівлі парламенту. У червні 2019 року суд звільнив його під заставу і зобов’язав носити електронний браслет, проте в листопаді 2020 року на мітингу проти результатів парламентських виборів він демонстративно зняв з себе браслет і викинув його. Після цього прокуратура звернулася до суду з клопотанням збільшити розмір застави, що Мелія робити відмовився, заявивши про політичне переслідування. Якщо політика визнають винним, йому загрожує до шести років в’язниці.

16 лютого парламент Грузії підтримав призупинення депутатської недоторканності голови партії Саакашвілі “Національного руху”.

23 лютого 2021 року він був заарештований після того, як відмовився виплачувати заставу, повторно призначений у справі.

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