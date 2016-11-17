Глава национальной разведки США подал прошение об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер подал прошение об отставке, передает УНН со ссылкой на BBC.
Дж.Клеппер на слушаниях в конгрессе сообщил, что ходатайство было подано заранее, однако он останется на своей должности до вступления в должность президента Дональда Трампа.
"Мне осталось (проработать - ред.) 64 дня", - сообщил он.
По словам Дж.Клэппера, сейчас США сталкиваются с самыми серьезными вызовами за более чем 50 лет его работы в разведке.