Голова національної розвідки США подав прохання про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер подав прохання про відставку, передає УНН з посиланням на BBC.
Дж.Клеппер на слуханнях в конгресі повідомив, що прохання було подане заздалегідь, проте він залишиться на своїй посаді до вступу на посаду президента Дональда Трампа.
"Мені залишилося (пропрацювати – ред.) 64 дні", - повідомив він.
За словами Дж.Клеппера, зараз США стикаються з найсерйознішими викликами за понад 50 років його роботи в розвідці.