Глава МИД Канады Фриланд осуществит визит в Украину 28 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава Министерства иностранных дел Канады Фриланд посетит с визитом Украину 28 августа, сразу после поездки в Германию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
“28 августа министр посетит Украину, где встретится с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные демократические, экономические и социальные реформы”, — указано в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал УНН, Украину с государственным праздником поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он поздравил государство новым лозунгом ВСУ “Слава Украине” на странице правительства Канады. “Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины, и сегодня наши страны объединяют прочные отношения. Во время моего официального визита в Украину в 2016 году я руководил подписанием Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, что является историческим моментом в дружбе между нашими странами”, - говорится в поздравлении Трюдо.