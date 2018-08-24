Голова МЗС Канади Христя Фріланд здійснить візит в Україну 28 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд відвідає з візитом Україну 28 серпня, одразу ж після поїздки до Німеччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Канади.
“28 серпня міністр відвідає Україну, де зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Канада продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також важливі демократичні, економічні та соціальні реформи”, — вказано у повідомленні канадського зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, Україну з державним святом привітав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він привітав державу новим гаслом ЗСУ “Слава Україні” на сторінці уряду Канади. “Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України, і сьогодні наші країни об’єднують міцні відносини. Під час мого офіційного візиту до України в 2016 році я керував підписанням Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, що є історичним моментом у дружбі між нашими країнами”, — йдеться в привітанні Трюдо.