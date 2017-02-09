Глава МИД Канады рассказала Р.Тиллерсону об угрозе со стороны РФ

По ее словам, в дискуссии "по существу" с Р.Тиллерсоном по России и Украине, она выразила "твердое мнение" Канады, что вторжение и аннексия Крыма Россией были незаконными и являются "угрозой для международного порядка".

Напомним, в начале февраля сенат США утвердил Р.Тиллерсона на должность главы госдепа.

Президент США Д.Трамп заявил, что новый госсекретарь США хорошо сотрудничает со всеми мировыми лидерами.