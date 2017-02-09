Голова МЗС Канада розповіла Р.Тіллерсону про загрозу з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила державному секретаря США Рексу Тіллерсону про те, що анексія Криму була незаконною і Росія загрожує міжнародному порядку. Про це вона розповіла за підсумками зустрічі з американським колегою у середу, передає УНН з посиланням на National Post.
З її слів, в дискусії "по суті" з Р.Тіллерсоном щодо Росії і України, вона висловила "тверду думку" Канади, що вторгнення і анексія Криму Росії було незаконним і "загрозою для міжнародного порядку".
Нагадаємо, на початку лютого сенат США затвердив Р.Тіллерсона на посаду глави держдепу.
Президент США Д.Трамп заявив, що новий держсекретар США добре співпрацює з усіма світовими лідерами.