Председатель Фонда госимущества И.Билоус подал в отставку

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины", - написал И.Билоус.

Он напомнил, что проработал в должности почти два года.

"Многие идеи, а главное - международные стандарты приватизации - моей команде удалось воплотить. Некоторые вещи мы запустили впервые за 25 лет. Горжусь, что наша команда смогла сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым. Разработанный нами законопроект позволит окончательно перевести процесс приватизации с политической в ​​экономическую плоскость. Мы начали эту реформу, продолжат ее другие", - добавил И.Билоус.

Он отметил, что сначала планирует "небольшой перерыв, провести время с семьей". "И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", - отметил председатель ФГИУ.

"Со всеми знаниями и приобретенным опытом свою задачу вижу в том, чтобы помогать привлекать инвестиции в Украину, способствовать ее экономическому развитию. У меня достаточно сил и энергии продолжить служить своей стране в таком статусе", - добавил И.Билоус.

Напомним, ранее в ФГИУ заявили об отсутствии официальной информации о вероятной отставке И.Билоуса.