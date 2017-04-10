Голова Фонду держмайна І.Білоус подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні я подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України", - написав І.Білоус.
Він нагадав, що пропрацював на посаді майже два роки.
"Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років. Пишаюсь, що наша команда змогла зробити процес приватизації в Україні більш прозорим і простим. Розроблений нами законопроект дозволить остаточно перевести процес приватизації з політичної в економічну площину. Ми почали цю реформу, продовжать її інші", - додав І.Білоус.
Він зазначив, що спочатку планує "невелику перерву, провести час з родиною". "І невдовзі повернусь до того, чим займався до приходу на держслужбу", - зазначив голова ФДМУ.
"З усіма знаннями і набутим досвідом своє завдання бачу в тому, щоб допомагати залучати інвестиції в Україну, сприяти її економічному розвитку. В мене достатньо сил і енергії продовжити служити своїй країні в такому статусі", - додав І.Білоус.
Нагадаємо, раніше у ФДМУ заявили про відсутність офіційної інформації про ймовірну відставку І.Білоуса.