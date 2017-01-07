Председатель ГосЧС отчитался П.Порошенко о контролируемой ситуации в областях несмотря на непогоду

"По его словам, в настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Всех, кто нуждается в помощи, работники ГосЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах. В разговоре с главой государства Николай Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18:00 7 января", - говорится в сообщении.

Указано, что в координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также вовлечена в ликвидацию крупной аварии теплосети в Приморском районе города Одессы. Там 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад.

"В остальных областях Украины, по словам Николая Чечеткина, ситуация стабильная и под постоянным контролем ГосЧС. В областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме. На дороги местного значения по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно" , - говорится в сообщении.