Глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку у "Трейд Коммодити" - А.Адамовский

"Господин Мосийчук лжец и взяточник. Я вам официально это заявляю. Он требовал у меня, и у компании "Трейд Коммодити" взятку по техническим условиям, которые выписаны на частную компанию, таким образом, чтобы мы туда шли и давали взятку за то, чтобы поставить бензин Госрезерву", - сказал он.

В. Мосийчук отреагировал на обвинения А. Адамовского на своей странице в Facebook, назвав их "голословными обвинениями", а также пригрозил перевести дискуссию из медийной в судебную плоскость.

Напомним, как сообщал УНН, А.Адамовский заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити".

Также напомним, в феврале, "Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по самой низкой цене.