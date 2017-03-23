Глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку у "Трейд Коммодити" - А.Адамовский

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43405 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105435 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120850 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131275 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125532 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107573 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку у "Трейд Коммодити" - А.Адамовский

Глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку у "Трейд Коммодити" - А.Адамовский

Киев  •  УНН

 • 11061 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время тендерной закупки горючего, глава Госрезерва В.Мосийчук, по словам бизнесмена А.Адамовского, требовал у одного из участников тендера - компании "Трейд Коммодити" взятку. Об этом в сюжете программы "Наши деньги" сообщил Андрей Адамовский, передает УНН.

"Господин Мосийчук лжец и взяточник. Я вам официально это заявляю. Он требовал у меня, и у компании "Трейд Коммодити" взятку по техническим условиям, которые выписаны на частную компанию, таким образом, чтобы мы туда шли и давали взятку за то, чтобы поставить бензин Госрезерву", - сказал он.

В. Мосийчук отреагировал на обвинения А. Адамовского на своей странице в Facebook, назвав их "голословными обвинениями", а также пригрозил перевести дискуссию из медийной в судебную плоскость.

Напомним, как сообщал УНН, А.Адамовский заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити".

Также напомним, в феврале, "Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по самой низкой цене.

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