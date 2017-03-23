Глава Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку у "Трейд Коммодити" - А.Адамовский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время тендерной закупки горючего, глава Госрезерва В.Мосийчук, по словам бизнесмена А.Адамовского, требовал у одного из участников тендера - компании "Трейд Коммодити" взятку. Об этом в сюжете программы "Наши деньги" сообщил Андрей Адамовский, передает УНН.
"Господин Мосийчук лжец и взяточник. Я вам официально это заявляю. Он требовал у меня, и у компании "Трейд Коммодити" взятку по техническим условиям, которые выписаны на частную компанию, таким образом, чтобы мы туда шли и давали взятку за то, чтобы поставить бензин Госрезерву", - сказал он.
В. Мосийчук отреагировал на обвинения А. Адамовского на своей странице в Facebook, назвав их "голословными обвинениями", а также пригрозил перевести дискуссию из медийной в судебную плоскость.
Напомним, как сообщал УНН, А.Адамовский заявил, что не является акционером компании "Трейд Коммодити".
Также напомним, в феврале, "Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по самой низкой цене.