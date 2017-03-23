Голова Держрезерву В.Мосійчук вимагав хабар у “Трейд Коммодіті” - А.Адамовський

“Пан Мосійчук брехун і хабарник. Я вам офіційно це заявляю. Він вимагав у мене, і у компанії "Трейд Коммодіті“ хабар через технічні умови, які виписані на приватну компанію, таким чином, щоб ми туди йшли і давали хабар за те, щоб поставити бензин Держрезерву”, — сказав він.

В. Мосійчук відреагував на звинувачення А. Адамовського на власній сторінці у Facebook, назвавши їх “голослівними закидами”, а також пригрозив перевести дискусію з медійної у судову площину.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, А.Адамовський заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”.

Також нагадаємо, у лютому, “Трейд Коммодіті” запропонувало Укрзалізниці поставити дизпальне за найнижчою ціною.