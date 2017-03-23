Голова Держрезерву В.Мосійчук вимагав хабар у “Трейд Коммодіті” - А.Адамовський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час тендерної закупівлі пального, очільник Держрезерву В.Мосійчук, за словами бізнесмена А.Адамовського, вимагав в одного з учасників тендеру — компанії “Трейд Коммодіті” хабара. Про це в сюжеті програми “Наші гроші” повідомив Андрій Адамовський, передає УНН.
“Пан Мосійчук брехун і хабарник. Я вам офіційно це заявляю. Він вимагав у мене, і у компанії "Трейд Коммодіті“ хабар через технічні умови, які виписані на приватну компанію, таким чином, щоб ми туди йшли і давали хабар за те, щоб поставити бензин Держрезерву”, — сказав він.
В. Мосійчук відреагував на звинувачення А. Адамовського на власній сторінці у Facebook, назвавши їх “голослівними закидами”, а також пригрозив перевести дискусію з медійної у судову площину.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, А.Адамовський заявив, що не є акціонером компанії “Трейд Коммодіті”.
Також нагадаємо, у лютому, “Трейд Коммодіті” запропонувало Укрзалізниці поставити дизпальне за найнижчою ціною.