Голкипер "Боруссии": мы все находились в шоке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Голкипер дортмундской "Боруссии" Бюрки рассказал, что чувствовал, когда рядом с автобусом команды, которая отправлялась на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", произошел взрыв, передает УНН со ссылкой на сайт Blick.
"Автобус свернул на главную дорогу, а потом раздался взрыв. Это был настоящий взрыв. Я сидел на заднем ряду вместе с Бартра, которому в руку попал осколок стекла. Мы все легли на пол, находились в шоке и не понимали, что происходит. Полиция быстро прибыла на место, после чего территория была окружена правоохранителями ", - сказал голкипер.
Как сообщал УНН, у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.
Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости .