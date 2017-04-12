Голкипер "Боруссии": мы все находились в шоке

"Автобус свернул на главную дорогу, а потом раздался взрыв. Это был настоящий взрыв. Я сидел на заднем ряду вместе с Бартра, которому в руку попал осколок стекла. Мы все легли на пол, находились в шоке и не понимали, что происходит. Полиция быстро прибыла на место, после чего территория была окружена правоохранителями ", - сказал голкипер.

Как сообщал УНН, у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва.

Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости .