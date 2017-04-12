Голкіпер "Борусії": ми всі перебували в шоці

“Автобус звернув на головну дорогу, а потім пролунав вибух. Це був справжній вибух. Я сидів на задньому ряду разом з Марком Бартрою, якому в руку потрапив осколок скла. Ми всі лягли на підлогу, перебували в шоці і не розуміли, що відбувається. Поліція швидко прибула на місце, після чого територія була оточена правоохоронцями,” — сказав голкіпер.

Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи.

Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.