Голкіпер "Борусії": ми всі перебували в шоці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голкіпер дортмундської “Борусії” Роман Бюркі розповів, що відчував, коли поруч з автобусом команди, яка відправлялася на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з “Монако”, стався вибух, передає УНН з посиланням на сайт Blick.
“Автобус звернув на головну дорогу, а потім пролунав вибух. Це був справжній вибух. Я сидів на задньому ряду разом з Марком Бартрою, якому в руку потрапив осколок скла. Ми всі лягли на підлогу, перебували в шоці і не розуміли, що відбувається. Поліція швидко прибула на місце, після чого територія була оточена правоохоронцями,” — сказав голкіпер.
Як повідомляв УНН, біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи.
Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.