Голик: Ремонт трассы за 3 месяца возможен при профессиональном подходе

“70 километров и три года. 130 километров и три месяца. Разница — в подходах”, — подчеркнул он.

Как отметил Голик, трасса Запорожье — Мариуполь была разбита на участки. Каждый год ремонтировались какие-то из них. Другие же или разрушались и приходили в негодность, или уже были таковыми. К году, когда ремонтировались бы последние участки этой трассы, на первых отремонтированных участках уже закончилась бы гарантия.

“Каждый участок трассы имел отдельное ТЗ. Трасса одна — ТЗ разные, под разные квалификационные требования. В результате на трассе работало 4 компании. С разными возможностями, разным уровнем профессионализма, разными подходами. Кто и зачем так сделал? Ответ очевиден. И полностью характеризует подход как был. Мрак. Это типичная картина для любой трассы и по срокам, и по подходам, ремонтом которой занимался Укравтодор в последние три года”, — заявил он.

По словам Голика, в результате такого подхода на этой трассе были разные по “мощности” и квалификации компании. Часть торгов была заблокирована в АМКУ. Работы на одном из участков трассы были заблокированы решением суда. Как подчеркнул Юрий Голик, все это — следствие непрофессионального подхода.

“19 июля на совещании в Офисе Президента было принято решение сделать эту трассу всю в этом году. Желаемым сроком определили середину октября. 22 июля в Офисе Президента собрали все компании, работающие на этой трассе, все службы и выписали дорожную карту того, что нужно сделать, чтобы отремонтировать эту трассу всю за чуть быстрее чем три месяца. От компаний требовалось работать быстро и слаженно, не мешая друг другу. От всех госорганов требовалось перестать симулировать слабоумие и начать помогать, а не мешать. 23 июля в Офисе Президента план был подтвержден производственными возможностями и утвержден. 25 июля активные работы на этой трассе стартовали. Параллельно мы разобрались с проблемой блокировки торгов в АМКУ, решением суда по одному из участков этой трассы, нехваткой вагонов у УЗ, чтобы доставка материалов на трассу была бесперебойной и прочими мелочами. Кроме того, на достройку этой трассы было необходимо найти 2 млрд грн. Мы их нашли. Это были ранее неиспользуемые деньги, которые лежали мертвым грузом”, — сообщил он.

В результате, как отметил Голик, спустя ровно два месяца с начала активных работ на этой трассе осталось уложить несколько километров верхнего слоя, установить знаки, окончательно нанести разметку и домонтировать барьерное ограждение.

“На 101% трасса будет готова даже быстрее, чем за три месяца”, — заявил он, продемонстрировав фото выполненных на сегодняшний день работ.

Как сообщалось ранее, Укравтодор возобновил ремонт трассы Днепр — Кривой Рог. “Мы показали, как должны ремонтироваться трассы на примере Запорожье — Мариуполь. Были выделены 400 млн на Днепр — Кривой Рог. Сейчас покажем, за сколько дней 400 миллионов можно превратить в качественное дорожное покрытие”, — сообщил Юрий Голик.