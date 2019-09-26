Голик: Ремонт траси за 3 місяці можливий з професійними підходами

“70 кілометрів і три роки. 130 кілометрів і три місяці. Різниця — в підходах”, — підкреслив він.

Як зазначив Голик, траса Запоріжжя — Маріуполь була розбита на ділянки. Щороку ремонтувалися якісь з них. Інші ж або руйнувалися і приходили в непридатність, або вже були такими. До року, коли ремонтувалися б останні ділянки цієї траси, на перших відремонтованих ділянках вже закінчилася б гарантія.

“Кожна ділянка траси мав окреме ТЗ. Траса одна — ТЗ різні, під різні кваліфікаційні вимоги. В результаті на трасі працювало 4 компанії. З різними можливостями, різним рівнем професіоналізму, різними підходами. Хто і навіщо так зробив? Відповідь очевидна. І повністю характеризує підхід як був. Жах. Це типова картина для будь-якої траси і за термінами, і за підходами, ремонтом якої займався Укравтодор в останні три роки”, — заявив він.

За словами Голіка, в результаті такого підходу на цій трасі були різні за “потужністю” і кваліфікацією компанії. Частина торгів була заблокована в АМКУ. Роботи на одній з ділянок траси були заблоковані рішенням суду. Як підкреслив Юрій Голік, все це — наслідок непрофесійного підходу.

“19 липня на нараді в Офісі Президента було прийнято рішення зробити цю трасу повністю в цьому році. Бажаним терміном визначили середину жовтня. 22 липня в Офісі Президента зібрали всі компанії, що працюють на цій трасі, всі служби і виписали дорожню карту того, що потрібно зробити, щоб відремонтувати цю трасу повністю за трохи швидше, ніж три місяці. Від компаній потрібно працювати швидко і злагоджено, не заважаючи один одному. Від усіх держорганів було потрібно перестати симулювати недоумство і почати допомагати, а не заважати. 23 липня в Офісі Президента план був підтверджений виробничими можливостями і затверджений. 25 липня активні роботи на цій трасі стартували. Паралельно ми розібралися з проблемою блокування торгів в АМКУ, рішенням суду по одній з ділянок цієї траси, нестачею вагонів у УЗ, щоб доставка матеріалів на трасу була безперебійною та іншими дрібницями. Крім того, на добудову цієї траси було необхідно знайти 2 млрд грн. Ми їх знайшли. Це були раніше невикористовувані гроші, які лежали мертвим вантажем”, — повідомив він.

В результаті, як зазначив Голик, рівно через два місяці з початку активних робіт на цій трасі залишилося укласти кілька кілометрів верхнього шару, встановити знаки, остаточно нанести розмітку і домонтувати бар’єрну огорожу.

“На 101% траса буде готова навіть швидше, ніж за три місяці”, — заявив він, продемонструвавши фото виконаних на сьогоднішній день робіт.

Як повідомлялося раніше, Укравтодор відновив ремонт траси Дніпро — Кривий Ріг. “Ми показали, як повинні ремонтуватися траси на прикладі Запоріжжя — Маріуполь. Були виділені 400 млн на Дніпро — Кривий Ріг. Зараз покажемо, за скільки днів 400 мільйонів можна перетворити в якісне дорожнє покриття”, — повідомив Юрій Голік.