Голы двух защитников принесли “Вильярреалу” победу над “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. “Динамо” потерпело домашнее поражение в стартовой встрече 1/8 финала Лиги Европы против испанского “Вильярреала”, передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме “бело-синие” пропустили мяч от центрального защитника Пау Торреса и ушли на перерыв в роли догоняющих.
В начале второй половины футболисты “Динамо” проиграли борьбу на втором этаже после которой Жерар Морено остро пробил по воротам Бущана. Кипер отреагировал, но на добивании отлично сыграл центрбэк Рауль Альбиоль.
В ответ киевляне провели острую атаку при которой Артем Беседин не сумевший замкнуть прострел Виктора Цыганкова — 0:2.
Дополнение
Ответная игра пройдет 18-го марта на поле испанского клуба.