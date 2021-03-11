Голи двох захисників принесли “Вільярреалу” перемогу над “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. “Динамо” зазнало домашньої поразки у стартовій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського “Вільярреалу”, передає кореспондент УНН.
Деталі
У першому таймі “біло-сині” пропустили м’яч від центрального захисника Пау Торреса та пішли на перерву у ролі тих, хто наздоганяє.
На початку другої половини футболісти “Динамо” програли боротьбу на другому поверсі після якої Жерар Морено гостро пробив по воротам Бущана. Кіпер відреагував, але на добиванні відмінно зіграв центрбек Рауль Альбіоль.
У відповідь кияни провели гостру атаку при якій Артем Бесєдін не зумів замкнути простріл Віктора Циганкова — 0:2.
Доповнення
Гра у відповідь пройде 18-го березня на полі іспанського клубу.