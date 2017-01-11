Гол Е.Коноплянки принес победу "Шальке" в контрольной игре

Е.Коноплянка результативно пробил через себя из пределов штрафной зоны после фланговой передачи Ацуто Учида. Гол украинца стал решающим (2:1) и принес "Шальке" первую победу в 2017 году.

Добавим, что последний товарищеский матч гельзенкирхенцев в рамках подготовки ко второй половине сезона состоится 14 января против ФК "Хемниц".

Как сообщал УНН, гол Е.Коноплянки принес "Шальке" ничью в игре с "Фрайбургом".