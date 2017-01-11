Гол Е.Коноплянки принес победу "Шальке" в контрольной игре
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметился в контрольном матче "Шальке" против бельгийского "Остенде", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Шальке".
Е.Коноплянка результативно пробил через себя из пределов штрафной зоны после фланговой передачи Ацуто Учида. Гол украинца стал решающим (2:1) и принес "Шальке" первую победу в 2017 году.
Добавим, что последний товарищеский матч гельзенкирхенцев в рамках подготовки ко второй половине сезона состоится 14 января против ФК "Хемниц".
Как сообщал УНН, гол Е.Коноплянки принес "Шальке" ничью в игре с "Фрайбургом".