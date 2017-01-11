Гол Є.Коноплянки приніс перемогу "Шальке" в контрольній грі

Є.Коноплянка результативно пробив через себе з меж карної зони після флангової передачі Ацуто Учіди. Гол українця став вирішальним (2:1) і приніс "Шальке" першу перемогу у 2017 році.

Додамо, що останній товариський матч гельзенкірхенців у рамках підготовки до другої половини сезону відбудеться 14 січня проти ФК "Хемніц".

Як повідомляв УНН, гол Є.Коноплянки приніс "Шальке" нічию у грі з "Фрайбургом".