Гол Є.Коноплянки приніс перемогу "Шальке" в контрольній грі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначився у контрольному матчі "Шальке" проти бельгійського "Остенде", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Шальке".
Є.Коноплянка результативно пробив через себе з меж карної зони після флангової передачі Ацуто Учіди. Гол українця став вирішальним (2:1) і приніс "Шальке" першу перемогу у 2017 році.
Додамо, що останній товариський матч гельзенкірхенців у рамках підготовки до другої половини сезону відбудеться 14 січня проти ФК "Хемніц".
Як повідомляв УНН, гол Є.Коноплянки приніс "Шальке" нічию у грі з "Фрайбургом".