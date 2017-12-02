Гол Ярмоленко помог "Боруссии" вырвать ничью в игре с "Байером"

В гостевом противостоянии с "Байером" счет был открыт на 30-й минуте усилиями форварда "фармацевтов" Кевина Фолланда. Под конец тайма хозяева остались в меньшинстве - за подкат прямой ногой Уэнделл получил красную карточку.

"Шмели" воспользовались численным преимуществом на 73-й минуте. Шюррле ворвался в штрафную "Байера" и нашел передачей Ярмоленко. Украинец обработал мяч и со второго соприкосновения отправил его в сетку ворот Лено - 1:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко попал в лучшую десятку футболистов Бундеслиги

Отметим, что этот гол стал для вингера сборной Украины третьим в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Также Ярмоленко отдал две голевые передачи в 11 баталиях чемпионата.

Заметим, что дортмундцы второй раз подряд расписали ничью в Бундеслиге, а до этого было три поражения. Сейчас у коллектива 22 очка, и он занимает шестое место. "Байер" отстает всего на один пункт.