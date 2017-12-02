Гол Ярмоленка допоміг "Борусії" вирвати нічию у грі з "Байєром"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український нападник дортмундської "Борусії" Андрій Ярмоленко відзначився голом в матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини, передає кореспондент УНН.
У гостьовому протистоянні з "Байєром" рахунок був відкритий на 30-й хвилині зусиллями форварда "фармацевтів" Кевіна Фолланда. Під завершення тайму господарі залишились у меншості - за підкат прямою ногою Венделл отримав червону картку.
"Джмелі" скористалися чисельною перевагою на 73-й хвилині. Шюррле увірвався у штрафну "Байєра" та знайшов передачею Ярмоленка. Українець обробив м'яч та з другого дотику надіслав його у сітку воріт Лено – 1:1.
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Відзначимо, що цей гол став для вінгера збірної України третім у нинішньому розіграші Бундесліги. Також Ярмоленко віддав дві гольові передачі в 11 баталіях чемпіонату.
Зауважимо, що дортмундці вдруге поспіль розписали нічию у Бундеслізі, а до цього мали три поразки. Наразі колектив має 22 очки і посідає 6-е місце. "Байєр" відстає всього на один пункт.