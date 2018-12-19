Гол Яремчука помог "Гента" стать полуфиналистом Кубка Бельгии

Нападающий сборной Украины Яремчук вышел в стартовом составе гостей и на 59-й минуте отличился забитым мячом, а защитник нашей национальной команды провел всю встречу на скамейке запасных. Игра закончилась уверенной победой "Гента" со счетом 3: 1.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Яремчук провел в составе "Гента" 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.