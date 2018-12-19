Гол Яремчука допоміг "Генту" стати півфіналістом Кубку Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У чвертьфіналі Кубку Бельгії ФК "Сент-Трюйден" Романа Безуса на власному полі приймав "Гент" ще двох українців Романа Яремчука та Ігоря Пластуна, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Нападник збірної України Яремчук вийшов у стартовому складі гостей і на 59-й хвилині відзначився забитим м’ячем, а захисник нашої національної команди провів усю зустріч на лаві для запасних. Гра закінчилася впевненою перемогою "Гента" з рахунком 3:1.
Додамо, що в сезоні-2018/2019 Яремчук провів у складі "Гента" 24 матчі, в яких забив вісім м’ячів та віддав одну результативну передачу.