Гол украинца спас "Кайсериспор" от поражения в меньшинстве в игре чемпионата Турции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17124 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131875 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110056 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130419 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Гол украинца спас "Кайсериспор" от поражения в меньшинстве в игре чемпионата Турции

Гол украинца спас "Кайсериспор" от поражения в меньшинстве в игре чемпионата Турции

Киев  •  УНН

 • 11227 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинский форвард Артем Кравец забил восьмой гол в текущем чемпионате Турции и спас свой “Кайсериспор” от поражения в домашнем противостоянии с “Газиантеспором”, сообщает корреспондент УНН.

Кравец вышел на поле с первых минут поединка и отыграл весь матч. Украинец на второй компенсированной минуте сравнял счет и принес своей команде одно очко. Наш земляк выиграл борьбу на втором этаже у защитника и вратаря и отправил мяч в сетку — 1:1.

Примечательно, что из-за удаления Менса (73 мин) и Анжело (87) “Кайсериспор” доигрывал в меньшинстве.

Заметим, что за два тура до окончания первенства Турции “Кайсериспор” с 32 баллами ведет борьбу за выживание.

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