Гол украинца спас "Кайсериспор" от поражения в меньшинстве в игре чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинский форвард Артем Кравец забил восьмой гол в текущем чемпионате Турции и спас свой “Кайсериспор” от поражения в домашнем противостоянии с “Газиантеспором”, сообщает корреспондент УНН.
Кравец вышел на поле с первых минут поединка и отыграл весь матч. Украинец на второй компенсированной минуте сравнял счет и принес своей команде одно очко. Наш земляк выиграл борьбу на втором этаже у защитника и вратаря и отправил мяч в сетку — 1:1.
Примечательно, что из-за удаления Менса (73 мин) и Анжело (87) “Кайсериспор” доигрывал в меньшинстве.
Заметим, что за два тура до окончания первенства Турции “Кайсериспор” с 32 баллами ведет борьбу за выживание.