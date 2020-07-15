Гол українця врятував "Кайсеріспор" від поразки у меншості у грі чемпіонату Туреччини

Кравець вийшов на поле з перших хвилин поєдинку і відіграв весь матч. Українець на другій компенсованій хвилині зрівняв рахунок і приніс своїй команді одне очко. Наш земляк виграв боротьбу на другому поверсі у захисника та воротаря та відправив м’яч до сітки — 1:1.

Примітно, що через вилучення Менса (73 хв) і Анжело (87) “Кайсеріспор” догравав у меншості.

Зауважимо, що за два тури до закінчення першості Туреччини “Кайсеріспор” із 32 балами веде боротьбу за виживання.