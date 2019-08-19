Гол украинца помог клубу Реброва победить на старте чемпионата Венгрии

Единственное взятие ворот в противостоянии произошло на 7-й минуте. Арендованный игрок “Шахтера” Александр Зубков оформил первый гол “Ференцвароша” в чемпионате Венгрии в сезоне 2019/20. Зубков получил мяч от партнера и вошел с ним в штрафную ФК “Капошвар”, и нанес точный удар — 1:0.

Этот гол стал дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии (ранее уже отметился забитым мячом в квалификации Лиги чемпионов).

Стоит отметить, что также в матче приняли участие и другие украинцы — Игорь Харатин и Даниил Игнатенко. Автор гола был заменен на 63 минуте.

Примечательно, что “Ференцварош” пропускал первые два тура турнира, которые были перенесенными, поэтому клуб имеет 3 из возможных 3-х очков в турнирной таблице.