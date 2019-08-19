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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 119344 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130026 просмотра

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6 марта, 17:07 • 121185 просмотра

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Гол украинца помог клубу Реброва победить на старте чемпионата Венгрии

Гол украинца помог клубу Реброва победить на старте чемпионата Венгрии

Киев  •  УНН

 • 8319 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. ФК "Ференцварош" при руководстве наставника Сергея Реброва праздновал победу в поединке третьего тура чемпионата Венгрии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Единственное взятие ворот в противостоянии произошло на 7-й минуте. Арендованный игрок “Шахтера” Александр Зубков оформил первый гол “Ференцвароша” в чемпионате Венгрии в сезоне 2019/20. Зубков получил мяч от партнера и вошел с ним в штрафную ФК “Капошвар”, и нанес точный удар — 1:0.

Этот гол стал дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии (ранее уже отметился забитым мячом в квалификации Лиги чемпионов).

Стоит отметить, что также в матче приняли участие и другие украинцы — Игорь Харатин и Даниил Игнатенко. Автор гола был заменен на 63 минуте.

Примечательно, что “Ференцварош” пропускал первые два тура турнира, которые были перенесенными, поэтому клуб имеет 3 из возможных 3-х очков в турнирной таблице.

Украинские Национальные Новости

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