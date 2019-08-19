Гол українця допоміг клубу Реброва перемогти на старті чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ФК "Ференцварош" за керівництва наставника Сергія Реброва святкував перемогу в поєдинку третього туру чемпіонату Угорщини з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Єдине взяття воріт у протистоянні відбулося на 7-й хвилині. Орендований гравець “Шахтаря” Олександр Зубков оформив перший гол “Ференцвароша” в чемпіонаті Угорщини в сезоні 2019/20. Зубков отримав м’яч від партнера і увійшов з ним до штрафного майданчику ФК “Капошвар”, та завдав точного удару — 1:0.
Цей гол став дебютним для Зубкова в чемпіонаті Угорщини (раніше вже відзначився забитим м’ячем у кваліфікації Ліги чемпіонів).
Варто зазначити, що також в матчі взяли участь й інші українці — Ігор Харатін і Данило Ігнатенко. Автор голу був замінений на 63 хвилині.
Примітно, що “Ференцварош” пропускав перші два тури турніру, які були перенесеними, тому клуб має 3 із можливих 3-х очок в турнірній таблиці.