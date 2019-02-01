Гол новичка помог "Шахтеру" разгромить титулованный клуб из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во втором контрольном матче за один календарный день “Шахтер” встречался с польским “Лехом” и одержал убедительную победу, сообщает корреспондент УНН.
Единственное взятие в первой половине игры произошло с подачи углового. Мяч дошел на дальнюю штангу, где первым был Жуниор Мораес — 1:0.
Еще дважды в воротах поляков гранд украинского футбола расписался в заключительной 10-минутке. Израильский молодой новичок “оранжево-черных” Соломон из-под опеки двух полевых спортсменов пробил под дальнюю штангу. Далее Соломон уже оформил результативный прострел, который без проблем замкнул Оларенважу Кайоде — 3:0.
Примечательно, что “Лех” семь раз в истории становился чемпионом Польши.
Отметим, что следующий контрольный матч “горняки” проведет 3 февраля с сербским “Партизаном”.