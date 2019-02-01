Гол новачка допоміг "Шахтарю" розгромити титулований клуб з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У другому контрольному матчі за один календарний день “Шахтар” зустрічався з польським “Лехом” і здобув переконливу перемогу, повідомляє кореспондент УНН.
Єдине взяття в першій половині гри відбулося з подачі кутового. М’яч дійшов на дальню стійку, де першим був Жуніор Мораес — 1:0.
Ще двічі в воротах поляків гранд українського футболу розписався в заключній 10-хвилинці. Ізраїльський молодий новачок “помаранчево-чорних” Соломон з-під опіки двох польових спортсменів пробив під дальню штангу. Далі Соломон вже оформив результативний простріл, який без проблем замкнув Оларенважу Кайоде — 3:0.
Примітно, що “Лех” сім разів в історії ставав чемпіоном Польщі.
Відзначимо, що наступний контрольний матч “гірники” проведуть 3 лютого з сербським “Партизаном”.