Гол Милевского помог "Динамо-Брест" выйти в финал Кубка Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Экс-форвард сборной Украины по футболу Артем Милевский оформил гол в составе “Динамо-Брест” в рамках ответного полуфинального матча Кубка Белоруссии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Брестская команда одержала разгромную победу в Могилеве над ФК “Днепр” — 4:1. Наш соотечественник открыл счет во встрече на 22 минуте, буквально занеся мяч в сетку ворот оппонентов. Также в активе спортсмена результативная передача.
Форвард провел на поле 72 минуты после чего был заменен.
Отметим, что по сумме двух матчей ФК “Динамо-Брест” вышел в финал Кубка Беларуси (6:1).
Добавим также, в решающей встрече за трофей команде Милевского будет противостоять “БАТЭ”.