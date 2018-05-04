Гол Милевского помог "Динамо-Брест" выйти в финал Кубка Беларуси

Брестская команда одержала разгромную победу в Могилеве над ФК “Днепр” — 4:1. Наш соотечественник открыл счет во встрече на 22 минуте, буквально занеся мяч в сетку ворот оппонентов. Также в активе спортсмена результативная передача.

Форвард провел на поле 72 минуты после чего был заменен.

Отметим, что по сумме двух матчей ФК “Динамо-Брест” вышел в финал Кубка Беларуси (6:1).

Добавим также, в решающей встрече за трофей команде Милевского будет противостоять “БАТЭ”.