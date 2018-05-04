Гол Мілевського допоміг "Динамо-Брест" вийти у фінал Кубку Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Екс-форвард збірної України з футболу Артем Мілевський оформив гол у складі “Динамо-Брест” в рамках півфінального матчу-відповіді Кубку Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Брестська команда здобула розгромну звитягу в Могильові над ФК “Дніпро” — 4:1. Наш співвітчизник відкрив рахунок у зустрічі на 22 хвилині, буквально занісши м’яч до сітки воріт опонентів. Також в активі спортсмена результативна передача.
Форвард провів на полі 72 хвилини після чого був замінений.
Зазначимо, що за сумою двох матчів ФК “Динамо-Брест” вийшов у фінал Кубка Білорусі (6:1).
Додамо також, у вирішальній зустрічі за трофей команді Мілевського протистоятиме “БАТЕ”.