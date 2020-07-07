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Гол Кравца помог "Кайсериспор" обыграть "Бешикташ"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В заключительном поединке 30-го тура турецкой Суперлиги “Кайсериспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца дома встречался с “Бешикташем”, передает УНН.

Форвард вышел в стартовом составе и на 86-й минуте поставил результативную точку в победе своей команды со счетом 3:1. Украинец вышел один на один с голкипером и пробил низом под дальнюю штангу.

Бывшие “динамовцы” Домагой Вида и Джермейн Ленс вышли в старте “Бешикташа” — хорват сыграл полный поединок, а Лэнс был заменен на 62 минуте.

С 31 баллом клуб украинца занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции, одержав третью победу подряд.

Добавим, что в этом сезоне Артем Кравец сыграл в составе “Кайсериспор” 18 матчей, в которых забил семь мячей.

Украинские Национальные Новости

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