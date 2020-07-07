Гол Кравця допоміг "Кайсеріспор" обіграти "Бешикташ"

Форвард вийшов у стартовому складі й на 86-й хвилині поставив результативну крапку в перемозі своєї команди з рахунком 3:1. Українець вийшов один на один з голкіпером та пробив низом під дальню стійку.

Колишні “динамівці” Домагой Віда та Джермейн Ленс вийшли у старті “Бешикташа” — хорват зіграв повний поєдинок, а Ленс був замінений на 62 хвилині.

Із 31 балом клуб українця посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, здобувши третю перемогу поспіль.

Додамо, що в цьому сезоні Артем Кравець зіграв у складі “Кайсеріспору” 18 матчів, в яких забив сім м’ячів.