Гол Кравця допоміг "Кайсеріспор" обіграти "Бешикташ"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У заключному поєдинку 30-го туру турецької Суперліги “Кайсеріспор” нападника національної збірної України Артема Кравця вдома зустрічався з “Бешикташем”, передає УНН.
Форвард вийшов у стартовому складі й на 86-й хвилині поставив результативну крапку в перемозі своєї команди з рахунком 3:1. Українець вийшов один на один з голкіпером та пробив низом під дальню стійку.
Колишні “динамівці” Домагой Віда та Джермейн Ленс вийшли у старті “Бешикташа” — хорват зіграв повний поєдинок, а Ленс був замінений на 62 хвилині.
Із 31 балом клуб українця посідає 14-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, здобувши третю перемогу поспіль.
Додамо, що в цьому сезоні Артем Кравець зіграв у складі “Кайсеріспору” 18 матчів, в яких забив сім м’ячів.