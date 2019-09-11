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Гмырин: без урегулирования законодательства налоговая амнистия неэффективна

Гмырин: без урегулирования законодательства налоговая амнистия неэффективна

Киев  •  УНН

 • 10485 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Без комплексного урегулирования налогового законодательства, реальной борьбы с коррупцией и предоставления гарантий освобождения от уголовного преследования теневых предпринимателей введение налоговой амнистии неэффективно. Так охарактеризовал зарегистрированный в парламенте законопроект о налоговой амнистии доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета ГФС Украины Андрей Гмырин. Об этом он написал в своем блоге на сайте "Обозреватель", передает УНН.

Эксперт по налогообложению отметил, что законодательные инициативы проведения налоговой амнистии и детенизации экономики в Украине были еще в 2000, 2004, 2009, 2014 и 2016 годах, и ни разу не завершились конкретным результатом из-за несоответствующего законодательства и высокого уровня коррупции.

"Отечественный и мировой опыт проведения налоговых амнистий уже позволяет определить факторы, влияющие на успешность налоговой амнистии. Среди них: во-первых, реальная борьба с коррупцией. В странах с высоким уровнем коррупции налоговая амнистия не работает. Во-вторых, нарушители законодательства должны быть уверены, что правительство будет последовательным в проведении амнистии и будет придерживаться всех предоставленных гарантий, в том числе гарантии освобождения от уголовного преследования. И, в-третьих, каждый, независимо от статуса, должен осознавать неотвратимость наказания за уклонение от уплаты налогов", — объясняет он.

Гмырин добавил, что сама идея введения налоговой амнистии для детенизации экономики, казалось бы, удачная и совершенно очевидная, но Украина нуждается в новом качественном и системном регулировании, а не в повторении прошлых ошибок.

"К сожалению, в современных реалиях налоговая амнистия в Украине не приведет к существенным результатам. В предыдущие годы мы это уже проходили. Подобные точечные и ситуативные подходы напоминают латание дырявого мешка, который как ни латай, а он все равно остается дырявым", — отметил он.

Напомним, 9 сентября на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №1232 о применении специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательств.

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