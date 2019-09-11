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Гмирін: без врегулювання законодавства податкова амністія неефективна

Гмирін: без врегулювання законодавства податкова амністія неефективна

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 версеня. УНН. Без комплексного врегулювання податкового законодавства, реальної боротьби з корупцією та надання гарантій звільнення від кримінального переслідування тіньових підприємців введення податкової амністії неефективне. Так схарактеризував зареєстрований у парламенті законопроєкт щодо податкової амністії доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України Андрій Гмирін. Про це він написав у своєму блозі на сайті "Обозреватель", передає УНН.

Експерт з оподаткування зазначив, що законодавчі ініціативи проведення податкової амністії та детінізації економіки в Україні були у 2000, 2004, 2009, 2014 і 2016 роках, і жодного разу не завершилися конкретним результатом через невідповідне законодавство і високий рівень корупції.

"Вітчизняний і світовий досвід проведення податкових амністій, вже дають змогу визначити чинники, які впливають на успішність податкової амністії. Основні з них: по-перше, реальна боротьба з корупцією. У країнах з високим рівнем корупції податкова амністія не працює. По-друге, порушники законодавства повинні бути впевнені, що уряд буде послідовним у проведенні амністії та стане дотримуватися усіх наданих гарантій, у тому числі гарантії звільнення від кримінального переслідування. І, по-третє, кожен, незалежно від статусу, повинен усвідомлювати невідворотність покарання через ухилення від сплати податків", - пояснів він.

Гмирін додав, що сама ідея введення податкової амністії для детінізації економіки – правильна й очевидна, проте Україна потребує нового якісного і системного регулювання, а не повторення минулих помилок.

"На жаль, у сучасних реаліях податкова амністія в Україні не призведе до значних результатів. У попередніх роках ми це вже проходили. Подібні точкові та ситуативні підходи нагадують латання дірявого мішка, який як не латай, а він все одно залишається дірявим", - зауважив він.

Нагадаємо, 9 вересня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №1232 про застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства.

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