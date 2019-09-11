Гмирін: без врегулювання законодавства податкова амністія неефективна

КИЇВ. 11 версеня. УНН. Без комплексного врегулювання податкового законодавства, реальної боротьби з корупцією та надання гарантій звільнення від кримінального переслідування тіньових підприємців введення податкової амністії неефективне. Так схарактеризував зареєстрований у парламенті законопроєкт щодо податкової амністії доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України Андрій Гмирін. Про це він написав у своєму блозі на сайті "Обозреватель", передає УНН.