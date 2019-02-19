Глобальная реконструкция Киевского речного порта откладывается на неопределенный срок

"Мы столкнулись с бюрократической ловушкой - после реконструкции Почтовой площади - де-факто площадь функционирует, а де-юре она еще не сдана в эксплуатацию. Другая проблема реконструкции здания вокзала - невозможность организации места прибытия. Проект реконструкции предусматривает наличие паркомест, но на данном участке это пока невозможно - на территории Почтовой площади расположен музей, является памятником архитектуры и мы должны подстраиваться под него. Именно поэтому глобальная реконструкция откладывается на неопределенный срок. По этому поводу долгое время ведутся переговоры, собираем разрешения, согласительные документы, приглашаем к сотрудничеству экспертов и художников ", - говорится в сообщении.

В "Киивпорти" добавили, что в настоящее время все работы проводятся собственными средствами предприятия. Внутреннее пространство уже освободили от мусора. Восстанавливаем системы водоснабжения, электросети, устанавливаем охрану и видеонаблюдение. Будут заменены фасадные окна и двери, установленные коммуникации. В планах сохранить все внутренние фрески, для этого будут привлечены профессиональные художники.

Напомним, "Киевавтодор" не укладывается в сроки установки подъемников для людей с инвалидностью в подземных переходах в центре столицы на Майдане Незалежности. Об этом сообщил коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог и сооружений на них Шевченковского района" г.. Киев.